Удар "Шахедом" по Сумах: знайшли тіла двох людей (Оновлено)

У Сумах рятувальники деблокували тіло загиблої людини з-під завалів будинку, по якому в ніч на 13 березня влучив "Шахед".

Про це повідомили﻿ у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини" , – йдеться в повідомленні.

На цю мить відомо про вісьмох постраждалих.

Під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувальні роботи тривають.

Оновлено. У ДСНС повідомили﻿, що деблокували тіло другої жертви. Наразі відомо про двох загиблих, кількість постраждалих не змінилася.