Удар "Шахедом" по Сумах: знайшли тіла двох людей (Оновлено)
У Сумах рятувальники деблокували тіло загиблої людини з-під завалів будинку, по якому в ніч на 13 березня влучив "Шахед".
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини", – йдеться в повідомленні.
На цю мить відомо про вісьмох постраждалих.
Під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувальні роботи тривають.
Оновлено. У ДСНС повідомили, що деблокували тіло другої жертви. Наразі відомо про двох загиблих, кількість постраждалих не змінилася.