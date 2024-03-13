Сырский: Оперативная обстановка на востоке остается сложной

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечает, что в целом оперативная ситуация на восточном фронте остается сложной. Ссылаясь на информацию от главнокомандующего ВСУ, сообщает Укринформ.

По словам Сырского, российская армия продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Тернов, Ивановского, Бердичев, Тоненького, Вербового и Роботиного.

"В то же время, вероятно, в результате высокого уровня потерь активность врага на других участках фронта заметно снизилась" , - подчеркнул главнокомандующий.

"Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов" , - заявил Сырский.

За две недели жестких боев враг понес чрезвычайно высокие потери, "однако все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем", подчеркнул главнокомандующий.

Как добавил Сырский, вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым вручили государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в боях с российским агрессором.