Сирський: Оперативна ситуація на сході залишається складною

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що в цілому оперативна ситуація на східному фронті залишається складною.﻿ Посилаючись на інформацію від головнокомандувача ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

За словами Сирського, російська армія продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного.

"Водночас, імовірно, внаслідок високого рівня втрат активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась" , - підкреслив головнокомандувач.

"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів" , - заявив Сирський.

За два тижні жорстких боїв ворог зазнав надзвичайно високих втрат, "однак всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", підкреслив головнокомандувач.

Як додав Сирський, разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим вручили державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором.