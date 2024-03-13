Минздрав: На территории Украины циркулируют 29 субвариантов COVID-19

На территории Украины циркулируют 29 субвариантов коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что во время эпидсезона 2023-2024 в Украине идет секвенирование штаммов COVID-19 на мутации. Выделить субварианты удалось благодаря секвенированию в Национальной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Сейчас на территории страны циркулирует 29 субвариантов штамма "Омикрон", который с начала 2022 года фактически вытеснил другие COVID-штаммы, в частности "Дельту" и "Альфу", распространенные во время предыдущего эпидсезона.

"Мировая тенденция по COVID-19 состоит в том, что вирус окончательно переходит в категорию сезонных заболеваний, как грипп. Каждый год люди будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Известный и исследованный характер мутаций COVID-19 не указывает на то, что вирус стал более агрессивным для организма. Все чаще COVID-19 протекает как острая респираторно-вирусная инфекция и уклоняется от иммунного ответа — то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, поэтому заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни" , - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По течению заболевания штамм "Омикрон" преимущественно протекает как обычная респираторное заболевание и не вызывает тяжелую кислородную зависимость, добавляет Кузин. Однако вирус остается опасным для групп риска: людей с патологиями, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом старше 60 лет.

Людям из группы риска рекомендуется вакцинация. Она бесплатна, сделать прививку можно у семейного врача или в пункте прививки на базе больницы.

Как сообщалось, 1 июля 2023 г. в Украине завершилось действие карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.