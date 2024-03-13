МОЗ: На території України циркулюють 29 субваріантів COVID-19

На території України наразі циркулюють 29 субваріантів коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У відомстві зазначили, що під час епідсезону 2023-2024 в Україні триває секвенування штамів COVID-19 на мутації. Виокремити субваріанти вдалося завдяки секвенуванню у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Зараз на території країни циркулює 29 субваріантів штаму "Омікрон", який с початку 2022 року фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" та "Альфу", поширені під час попереднього епідсезону.

"Світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. Щороку люди будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму. Все частіше COVID-19 протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби" ,- зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За перебігом захворювання штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності, додає Кузін. Однак вірус залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років.

Людям з групи ризику рекомендована вакцинація. Вона безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення на базі лікарні.

Як повідомлялось, 1 липня 2023 року в Україні завершилася дія карантинних обмежень, введених в зв'язку з пандемією COVID-19.