Close button

Курс валют НБУ на 14 марта

Курс валют НБУ на 14 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 14 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 марта, повысился на 30 коп до 38.7878 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 38 коп до 42.4183 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 47 коп до 49.6445 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 32 коп до 44.2026 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.8888 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.787800 +0.2954
EUR Евро 42.418300 +0.3769
GBP Фунт стерлингов 49.644500 +0.4685
CHF Швейцарский франк 44.202600 +0.3166
PLN Польский злотый 9.888800 +0.0823

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics