Курс валют НБУ на 14 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 14 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 марта, повысился на 30 коп до 38.7878 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 38 коп до 42.4183 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 47 коп до 49.6445 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 32 коп до 44.2026 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.8888 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.787 800 EUR Евро 42.418 300 GBP Фунт стерлингов 49.644 500 CHF Швейцарский франк 44.202 600 PLN Польский злотый 9.888 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.