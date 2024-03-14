Курс валют НБУ на 14 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 14 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 марта, повысился на 30 коп до 38.7878 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 38 коп до 42.4183 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 47 коп до 49.6445 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 32 коп до 44.2026 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 9.8888 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.787800
|EUR
|Евро
|42.418300
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.644500
|CHF
|Швейцарский франк
|44.202600
|PLN
|Польский злотый
|9.888800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.