Курс валют НБУ на 14 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 березня підвищився на 30 коп. до 38.7878 за 1 долар.

Курс євро зріс на 38 коп. до 42.4183 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 47 коп. до 49.6445 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 32 коп. до 44.2026 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досягнув рівня 9.8888 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.787 800 EUR Євро 42.418 300 GBP Фунт стерлінгів 49.644 500 CHF Швейцарський франк 44.202 600 PLN Польський злотий 9.888 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.