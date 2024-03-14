Курс валют НБУ на 14 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 13 березня підвищився на 30 коп. до 38.7878 за 1 долар.
Курс євро зріс на 38 коп. до 42.4183 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 47 коп. до 49.6445 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 32 коп. до 44.2026 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досягнув рівня 9.8888 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.787 800
|EUR
|Євро
|42.418 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.644 500
|CHF
|Швейцарський франк
|44.202 600
|PLN
|Польський злотий
|9.888 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.