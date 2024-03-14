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Курс валют НБУ на 14 березня

Курс валют НБУ на 14 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 14 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 березня підвищився на 30 коп. до 38.7878 за 1 долар.

Курс євро зріс на 38 коп. до 42.4183 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 47 коп. до 49.6445 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 32 коп. до 44.2026 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досягнув рівня 9.8888 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.787 800 +0.2954
EUR Євро 42.418 300 +0.3769
GBP Фунт стерлінгів 49.644 500 +0.4685
CHF Швейцарський франк 44.202 600 +0.3166
PLN Польський злотий 9.888 800 +0.0823

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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