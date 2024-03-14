ПВО ночью уничтожила 22 "Шахеда" – Генштаб

В ночь на 14 марта противовоздушная оборона уничтожила в небе над Украиной 22 беспилотника Shahed.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ 14 марта.

"Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БпЛА были уничтожены" , - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщали о нескольких группах "Шахедов" в воздушном пространстве Украины.

По состоянию на утро известно об атаке "Шахедов" на Сумщину и Харьковщину.