ППО вночі знищила 22 "Шахеди" – Генштаб
У ніч на 14 березня протиповітряна оборона знищила у небі над Україною 22 безпілотники Shahed.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 березня.
"Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено", – йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомляли про кілька груп "Шахедів" у повітряному просторі України.
Станом на ранок, відомо про атаку "Шахедів" на Сумщину та Харківщину.