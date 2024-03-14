ППО вночі знищила 22 "Шахеди" – Генштаб

У ніч на 14 березня протиповітряна оборона знищила у небі над Україною 22 безпілотники Shahed.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 березня.

"Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено" , – йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомляли про кілька груп "Шахедів" у повітряному просторі України.

Станом на ранок, відомо про атаку "Шахедів" на Сумщину та Харківщину.