В Эстонии допускают отправку войск в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время выступления в парламенте отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину. Со ссылкой на местные СМИ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что главной темой инфочаса правительства стала ситуация с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона по поводу иностранных военных на территории Украины.

После того как депутаты от фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в очередной раз потребовали гарантий о том, что эстонских военных в Украину не отправят, Каллас подчеркнула, что это решение будет принимать не она.

От эстонского премьера также требовали гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам" , - заявила Каллас.

Напомним, Эстония анонсировала соглашение о безопасности с Украиной.

Также сообщалось, что Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.