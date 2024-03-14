В Естонії допускають відправлення військ в Україну

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас під час виступу у парламенті відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну. З посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що головною темою інфогодини уряду стала ситуація із заявою президента Франції Еммануеля Макрона щодо іноземних військових на території України.

Після того як депутати від фракції Консервативної народної партії Естонії (EKRE) вкотре почали вимагати гарантій про те, що естонських військових до України не відправлять, Каллас наголосила, що це рішення ухвалюватиме не вона.

Від естонської прем'єрки також вимагали гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у воєнні дії.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів" , - заявила Каллас.

Нагадаємо, Естонія анонсувала безпекову угоду з Україною.

Також повідомлялося, що Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро.