Британская разведка прогнозирует замедление продвижения войск РФ на фронте

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию на линии фронта в Донецкой области, где фиксируют замедление продвижения российских оккупационных войск, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 14 марта.

Согласно сообщению, оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сосредоточив свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% сообщений о российских атаках за последние четыре недели.

Однако, как отметили в разведке, среднее количество сообщений о еженедельных атаках РФ уменьшилось на 60% с конца февраля 2024 года, когда средненедельный показатель достигал 600 атак.

Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города в феврале, но с тех пор продвижение замедлилось.