Британська розвідка прогнозує сповільнення просування військ РФ на фронті

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію на лінії фронту в Донецькі області, де фіксують сповільнення просування російських окупаційних військ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 14 березня.

Згідно з повідомленням, окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, зосередивши свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60% повідомлень про російські атаки за останні чотири тижні.

Однак, як зазначили у розвідці, середня кількість повідомлень про щотижневі атаки РФ зменшилася на 60% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак.

Росія захопила Авдіївку та кілька сіл на захід від міста в лютому, але відтоді просування сповільнилося.