Британська розвідка прогнозує сповільнення просування військ РФ на фронті
Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію на лінії фронту в Донецькі області, де фіксують сповільнення просування російських окупаційних військ, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 14 березня.
Згідно з повідомленням, окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, зосередивши свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60% повідомлень про російські атаки за останні чотири тижні.
Однак, як зазначили у розвідці, середня кількість повідомлень про щотижневі атаки РФ зменшилася на 60% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак.
Росія захопила Авдіївку та кілька сіл на захід від міста в лютому, але відтоді просування сповільнилося.
"Дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил протягом наступних тижнів, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках", – йдеться в повідомленні.