Нацбанк неожиданно изменил учетную ставку (Обновлено)

Сегодня, в четверг 14 марта, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ на 0,5%, с 15 до 14,5% годовых с 15 марта 2024 года.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 15% действовала с 15 декабря 2023 года.

Ключевой причиной, обусловившей такое решение, стало снижение в феврале 2024 года инфляции до 4,3% в годовом измерении. Этому способствовал рост предложения отдельных продуктов питания и эффект от существенных урожаев прошлых лет.

Также было отмечено, что ситуация на валютном рынке остается стабильной и устойчивой. Смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости.

Новый уровень ставок по операциям НБУ является достаточным для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой стабильности и сохранения умеренной инфляции. Ставка доходности по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ снижена на 1,5% - до 17,5% годовых. На 1,5% - до 19,5% годовых – снижена и ставка рефинансирования.

Как заявил Андрей Пышный, отвечая на вопросы журналистов, снижение учетной ставки (и в частности – снижение ставки доходности по депосертификатам) не должно существенно повлиять на ставки по депозитам физических лиц в коммерческих банках, а значит, привести к росту оттока средств на депозитах.

По данным НБУ, за февраль объем депозитов вырос на 1,5%, т.е. население сохраняет доверие к банкам и интерес к депозитам, в частности, в национальной валюте.