Нацбанк несподівано змінив облікову ставку (Оновлено)

Сьогодні, у четвер, 14 березня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ на 0,5%, з 15 до 14,5% річних з 15 березня 2024 року.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 15% діяла з 15 грудня 2023 року.

Ключовою причиною, що зумовила таке рішення, стало зниження в лютому 2024 року інфляції до 4,3% у річному вимірі. Цьому сприяло зростання пропозиції окремих продуктів харчування та ефект від істотних врожаїв минулих років.

Також було зазначено, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною та стійкою. Пом'якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості.

Новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стабільності та збереження помірної інфляції. Ставку дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ знижено на 1,5% - до 17,5% річних. На 1,5% - до 19,5% річних - знижено і ставку рефінансування.

Як заявив Андрій Пишний, відповідаючи на запитання журналістів, зниження облікової ставки (і зокрема - зниження ставки прибутковості за депосертифікатами) не повинне істотно вплинути на ставки за депозитами фізичних осіб у комерційних банках, а значить, призвести до зростання відтоку коштів на депозитах.

За даними НБУ, за лютий обсяг депозитів зріс на 1,5%, тобто населення зберігає довіру до банків та інтерес до депозитів, зокрема, в національній валюті.