Войска РФ ударили ракетами С-300 по пригороду Харькова
Российские оккупационные войска днем 14 марта обстреляли пригород Харькова, вероятно из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом заявили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.
"По предварительной информации "прилеты" в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется", – сообщил Терехов.
"Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. На эту минуту (14.40 - ред.) - без пострадавших", – отметил Синегубов.