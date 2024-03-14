Войска РФ ударили ракетами С-300 по пригороду Харькова

Российские оккупационные войска днем 14 марта обстреляли пригород Харькова, вероятно из зенитно-ракетного комплекса С-300.﻿﻿ Об этом заявили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

"По предварительной информации "прилеты" в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется" , – сообщил Терехов.