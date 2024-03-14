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Війська РФ вдарили ракетами С-300 по передмістю Харкова

Війська РФ вдарили ракетами С-300 по передмістю Харкова
Фото: Andrey Korchagin

Російські окупаційні війська вдень 14 березня обстріляли передмістя Харкова, ймовірно із зенітно-ракетного комплексу С-300.﻿﻿ Про це заявили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"За попередньою інформацією "прильоти" у близькому передмісті. Але загроза для Харкова зберігається", – повідомив Терехов.
"Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину (14.40 – ред.) - без постраждалих", – зазначив Синєгубов.

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