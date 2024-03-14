Війська РФ вдарили ракетами С-300 по передмістю Харкова

Російські окупаційні війська вдень 14 березня обстріляли передмістя Харкова, ймовірно із зенітно-ракетного комплексу С-300.﻿﻿ Про це заявили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"За попередньою інформацією "прильоти" у близькому передмісті. Але загроза для Харкова зберігається" , – повідомив Терехов.