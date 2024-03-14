В Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением

В одном из подразделений Госпогранслужбы в Одесской области обнаружили тело пограничника с огнестрельным ранением, ведется расследование. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

В сети появилась информация, что в Одесской области нашли мертвым пограничника. Этот факт подтвердили в ГНСУ.

"Да, в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника - устанавливают следственные органы.

По этому факту уведомлены правоохранительные органы. Кроме того, пограничным отрядом назначено служебное расследование, чтобы выяснить все детали" , – сообщил Демченко.

По данным издания, это произошло не на границе с Молдовой, как распространяли месседж в сети, а в пограничном подразделении под названием "Удобное".