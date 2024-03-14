На Одещині знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням

В одному з підрозділів Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням, ведеться розслідування. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

В мережі з'явилася інформація, що на Одещині знайшли мертвим прикордонника. Цей факт підтвердили в ДПСУ.

"Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи.

За цим фактом повідомлено правоохоронні органи. Окрім цього, прикордонним загоном призначено службове розслідування, аби з'ясувати всі деталі" , – повідомив Демченко.

За даними видання, це сталося не на кордоні з Молдовою, як поширювали меседж у мережі, а в прикордонному підрозділі під назвою "Удобне".