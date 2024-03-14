В Белгородской области РФ закрыли торговые центры из-за обстрелов

Из-за обстрелов в Белгороде и области закрыли торговые центры до конца дня, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении губернатора российской Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

"Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока что до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации" , — отметил он.

Сообщается, что в течение дня Белгород дважды попал под обстрел, в результате чего погибло два человека.

Напомним, 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а также призвали местных жителей эвакуироваться.

В 10.30 14 марта глава и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часа откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.

Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.