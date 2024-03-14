У Бєлгородській області РФ закрили торгові центри через обстріли

Через обстріли у Бєлгороді та області закрили торгові центри до кінця дня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні губернатора російської Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram.

"Найголовніше — це питання безпеки. Було багато звернень від вас закрити торгові центри. Це ми вже фактично зробили — вони зараз закриваються. Ми домовилися, що поки що до кінця дня. У наступні дні все залежатиме від оперативної ситуації" , — зазначив він.

Повідомляється, що протягом дня Бєлгород двічі потрапив під обстріл, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Нагадаємо, 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.

О 10.30 14 березня глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.

Згодом в РДК закликали усіх жителів Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.