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Курс валют НБУ на 15 марта

Курс валют НБУ на 15 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 марта, снизился до отметки 38.6854 за 1 доллар.

Курс евро упал на 13 коп до 42.2870 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.4980 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 43.9782 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.8459 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.685400 --0.1024
EUR Евро 42.287000 --0.1313
GBP Фунт стерлингов 49.498000 --0.1465
CHF Швейцарский франк 43.978200 --0.2244
PLN Польский злотый 9.845900 --0.0429

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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