Курс валют НБУ на 15 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 марта, снизился до отметки 38.6854 за 1 доллар.
Курс евро упал на 13 коп до 42.2870 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.4980 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 43.9782 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.8459 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.685400
|EUR
|Евро
|42.287000
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.498000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.978200
|PLN
|Польский злотый
|9.845900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.