Курс валют НБУ на 15 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 марта, снизился до отметки 38.6854 за 1 доллар.

Курс евро упал на 13 коп до 42.2870 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.4980 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 43.9782 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.8459 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.685 400 EUR Евро 42.287 000 GBP Фунт стерлингов 49.498 000 CHF Швейцарский франк 43.978 200 PLN Польский злотый 9.845 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.