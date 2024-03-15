Курс валют НБУ на 15 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 14 березня знизився до позначки 38.6854 за 1 долар.
Курс євро впав на 13 коп. до 42.2870 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49,4980 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 43.9782 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.8459 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.685 400
|EUR
|Євро
|42,287 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49,498 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.978 200
|PLN
|Польський злотий
|9.845 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.