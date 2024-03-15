Курс валют НБУ на 15 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 березня знизився до позначки 38.6854 за 1 долар.

Курс євро впав на 13 коп. до 42.2870 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49,4980 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 43.9782 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.8459 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.685 400 EUR Євро 42,287 000 GBP Фунт стерлінгів 49,498 000 CHF Швейцарський франк 43.978 200 PLN Польський злотий 9.845 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.