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Курс валют НБУ на 15 березня

Курс валют НБУ на 15 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 15 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 березня знизився до позначки 38.6854 за 1 долар.

Курс євро впав на 13 коп. до 42.2870 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49,4980 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 43.9782 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.8459 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.685 400 --0.1024
EUR Євро 42,287 000 --0.1313
GBP Фунт стерлінгів 49,498 000 --0.1465
CHF Швейцарський франк 43.978 200 --0.2244
PLN Польський злотий 9.845 900 --0.0429

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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