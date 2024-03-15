Российские добровольцы анонсировали удар по Белгороду

Российские добровольцы из РДК, "Легиона Свобода России" и "Сибирского батальона" анонсировали удар по Белгороду. Согласно сообщению, обстрел должен произойти около 13:30 по киевскому времени.

Об этом говорится в сообщении "Русского добровольческого корпуса".

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В течение ближайшего часа будет осуществлен массированный удар по военным объектам в городе Белгород" , – сообщили добровольцы.

Они призвали местных жителей "немедленно пройти в надежные укрытия" и не выходить на улицу до окончания атаки.