Російські добровольці анонсували удар по Бєлгороду

Російські добровольці з РДК, "Легіону Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" анонсували удар по Бєлгороду. Згідно з повідомленням, обстріл має відбутися близько 13:30 за київським часом.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Російського добровольчого корпусу".

"Термінове попередження для жителів Бєлгорода! Протягом найближчої години буде здійснено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород" , – повідомили добровольці.

Вони закликали місцевих жителів "негайно пройти в надійні укриття" та не виходити на вулицю до закінчення атаки.