Удар по Одессе: погибли 8 человек, десятки раненых

В результате обстрела Одессы погибли 8 человек, более 20 человек получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Среди погибших, как сообщалось ранее, сотрудник ГСЧС и фельдшер.

"Повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные сооружения, автотранспорт. Данные относительно количества погибших и пострадавших, а также полный перечень разрушений и повреждений уточняются" , – говорится в сообщении.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).