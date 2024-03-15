Удар по Одесі: загинуло 8 людей, десятки поранених

Унаслідок обстрілу Одеси загинуло 8 людей, понад 20 людей отримали поранення.

Про це повідомили﻿ в Офісі генерального прокурора.

Серед загиблих, як повідомлялося раніше, співробітник ДСНС та фельдшер.

"Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються" , – йдеться в повідомленні.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).