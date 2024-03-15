Удар по Одесі: загинуло 8 людей, десятки поранених
Унаслідок обстрілу Одеси загинуло 8 людей, понад 20 людей отримали поранення.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Серед загиблих, як повідомлялося раніше, співробітник ДСНС та фельдшер.
"Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).