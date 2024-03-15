В Минфине озвучили план на случай отсутствия помощи от США

Украина будет просить страны-члены G7 увеличить размер взносов для помощи, если Конгресс США не примет решения о помощи. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса, с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса США - ред.) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится" , - заявил он.

По словам министра, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, "для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7".

"Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным… Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США" , - отметил Марченко.

Также он считает, что это могут быть не только страны Большой семерки, но и другие, например, государства Северной Европы, активно поддерживающие Украину.

Как известно, Конгресс США несколько месяцев не может одобрить пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов. Это связано с разногласиями между демократами и республиканцами по поводу вопросов, связанных с защитой границы США.

Накануне стало известно, что Палата представителей США готовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем одобренный Сенатом.