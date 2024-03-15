У Мінфіні озвучили план на випадок відсутності допомоги від США

Україна проситиме країни-члени G7 збільшити розмір внесків для допомоги, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу США – ред.) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться" , – заявив він.

За словами міністра, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним… Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США" , – зазначив Марченко.

Також він вважає, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, держави Північної Європи, які активно підтримують Україну.

Як відомо, Конгрес США декілька місяців не може схвалити пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів. Це пов’язано з розбіжностями між демократами і республіканцями стосовно птань, пов’язаних із захистом кордону США.

Напередодні стало відомо, що Палата представників США готує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво іншому вигляді, ніж схвалений Сенатом.