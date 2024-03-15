В Одессе снова возросло количество погибших из-за российского удара
Количество погибших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 16, а раненых до 55, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС.
"Количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице".
Кипер также сообщил, что уже более 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших. В ГСЧС сообщили, что среди пострадавших 8 их сотрудников.
Что этому предшествовало:
- Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом Российской Федерации.
- Среди погибших фельдшер и сотрудник ГСЧС.
- Позже в Силах обороны сообщили, что российско-оккупационные войска ударили по Одессе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".