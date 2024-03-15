В Одесі знову зросла кількість загиблих через російський удар
Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 16, а поранених до 55, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, ДСНС.
"Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до 16 людей. Ще 55 людей з пораненнями у лікарні".
Кіпер також повідомив, що вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих. В ДСНС повідомили, що серед постраждалих 8 їхніх співробітників.
Що цьому передувало:
- Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом Російської Федерації.
- Серед загиблих фельдшер та співробітник ДСНС.
- Пізніше в Силах оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".