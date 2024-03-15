В Одесі знову зросла кількість загиблих через російський удар

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 16, а поранених до 55, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, ДСНС.

"Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до 16 людей. Ще 55 людей з пораненнями у лікарні".

Кіпер також повідомив, що вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих. В ДСНС повідомили, що серед постраждалих 8 їхніх співробітників.

Що цьому передувало: