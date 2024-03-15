"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный рейс на школьные каникулы

"Укрзализныця" объявила о назначении еще одного дополнительного поезда на период школьных каникул: на 23 марта назначили дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева в 6:50 и прибывать во Львов в 13:07.

В обратном направлении, из Львова, он будет отправляться в тот же день в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

Билеты уже в продаже, добавили в УЗ.