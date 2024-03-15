"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий рейс на шкільні канікули
"Укрзалізниця" оголосила про призначення ще одного додаткового поїзда на період шкільних канікул: на 23 березня призначили додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Зазначається, що поїзд вирушатиме з Києва о 6:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.
У зворотному напрямку, зі Львова, він відправлятиметься в той же день о 13:45 та прибуватиме до Києва о 20:04.
Квитки вже у продажу, додали в УЗ.