"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий рейс на шкільні канікули

"Укрзалізниця" оголосила про призначення ще одного додаткового поїзда на період шкільних канікул: на 23 березня призначили додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Зазначається, що поїзд вирушатиме з Києва о 6:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.

У зворотному напрямку, зі Львова, він відправлятиметься в той же день о 13:45 та прибуватиме до Києва о 20:04.

Квитки вже у продажу, додали в УЗ.