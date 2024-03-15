Кабмин обсуждает дополнительный налог на товары РФ, чтобы направить его Украине

Украина с партнерами обсуждают возможность введение дополнительного налога на российские товары, которые РФ продает на международных рынках. Вырученные деньги нужны для восстановления нашей страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства рассказал, что сейчас Кабмин работает над конфискацией российских замороженных активов. Уже был создан Международный реестр убытков. Наша страна предлагает создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд.

"Важно конфисковать не только суверенные активы, но и активы российских олигархов", - подчеркнул Шмыгаль .

Он напомнил, что, по данным Всемирного банка, на восстановление нашей страны нужно 486 млрд долларов. Замороженных российских активов - только около 300 млрд долларов.

"Поэтому обсуждаем возможность введения дополнительного налогообложения российских товаров, которые продает на международных рынках, и направление этого налога Украине", - отметил премьер.

Конфискация активов РФ

Напомним, последнее время идея конфискации замороженных странами Запада активов России обсуждается все чаще. Это происходит на фоне того, что Конгресс США не может выделить деньги на помощь Украине.

Как рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков деньги россиян наша страна сможет получит в лучшем случае в этом году, но реальнее - в следующем.

Также недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль с замороженных активов России на военную помощь Украине.