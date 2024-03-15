Close button

ООН и Канада передали Украине оборудование для разминирования территорий

ООН и Канада передали Украине оборудование для разминирования территорий
Фото: facebook.com/kharkivoda.gov.ua

Представители Канады и Организации Объединенных Наций решили передать Украине важное оборудование для разминирования территорий, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Харьковская ОВА и посольство Канады в Украине.

Канада

В посольстве сообщили, что передали ГСЧС Украины еще 10 транспортных средств для обезвреживания взрывоопасных предметов.

431867647_839018554929554_29772888346318
432288980_839018488262894_27095026425486
432369321_839018491596227_29203213185617

Эти полноприводные транспортные средства оборудованы мощными кранами для загрузки и транспортировки оборудования и материалов, необходимых спасателям в их опасной работе для защиты людей.

ООН

Также Всемирная продовольственная программа ООН приобрела машины для разминирования Харьковской области.

В передаче принял участие заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный, представители Всемирной продовольственной программы ООН и FSD, заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

430169275_849859137184574_39683350923686
432928312_849859177184570_39919923217082

Всемирная продовольственная программа ООН приобрела 3 машины для подготовки почвы к разминированию, которые были разработаны в Харькове. Первую машину протестировали и передали пиротехническим подразделениям FSD. Еще две машины изготавливают.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Новости

Популярные темы форума

analytics