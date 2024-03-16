ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и 21 танк врага
Поразили ВСУ еще более двух десятков артсистем, ББМ, танков и автотехники оккупантов, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 429 580 (+1 160) человек,
- танков ‒ 6 779 (+21) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12 973 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 10 606 (+26) ед,
- РСЗО – 1 017 ед,
- средства ПВО ‒ 719 (+2) ед,
- самолетов – 347 ед,
- вертолетов – 325 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 268 (+14),
- крылатые ракеты ‒ 1 922 (+2),
- корабли /катера ‒ 26 ед,
- подлодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31) ед,
- специальная техника ‒ 1 712 (+1)
Данные уточняются.