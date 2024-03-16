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ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и 21 танк врага

ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и 21 танк врага
Фото: Facebook

Поразили ВСУ еще более двух десятков артсистем, ББМ, танков и автотехники оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 429 580 (+1 160) человек,
  • танков ‒ 6 779 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 973 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 10 606 (+26) ед,
  • РСЗО – 1 017 ед,
  • средства ПВО ‒ 719 (+2) ед,
  • самолетов – 347 ед,
  • вертолетов – 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 268 (+14),
  • крылатые ракеты ‒ 1 922 (+2),
  • корабли /катера ‒ 26 ед,
  • подлодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31) ед,
  • специальная техника ‒ 1 712 (+1)

Данные уточняются.

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