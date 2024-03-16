ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та 21 танк ворога

Уразили ЗСУ ще понад два десятки артсистем, ББМ, танків та автотехніки окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 429 580 (+1 160) осіб,

танків ‒ 6 779 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 973 (+24) од,

артилерійських систем – 10 606 (+26) од,

РСЗВ – 1 017 од,

засоби ППО ‒ 719 (+2) од,

літаків – 347 од,

гелікоптерів – 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 268 (+14),

крилаті ракети ‒ 1 922 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 024 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1 712 (+1)

Дані уточнюються.