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ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та 21 танк ворога

ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та 21 танк ворога
Фото: Facebook

Уразили ЗСУ ще понад два десятки артсистем, ББМ, танків та автотехніки окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 429 580 (+1 160) осіб,
  • танків ‒ 6 779 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 973 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 606 (+26) од,
  • РСЗВ – 1 017 од,
  • засоби ППО ‒ 719 (+2) од,
  • літаків – 347 од,
  • гелікоптерів – 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 268 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1 922 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 024 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 712 (+1)

Дані уточнюються.

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