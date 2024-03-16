В Харьковской области "Шахед" повредил объект критической инфраструктуры

В селе Казачья Лопань Харьковской области российский "Шахед" попал по территории села, есть повреждения объекта критической инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Харьковская ОГА.

Уточняется, что попадание на территории села было в 02:25 ночи на 16 марта.

Пострадавших нет.

Также ОВА отчитывается, что 17:40 в пятницу россияне совершили обстрел села Охримовка Чугуевского района.

В результате атаки вражеского БПЛА ранения получили два мужчины 48 и 35 лет.