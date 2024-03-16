У Харківській області "Шахед" пошкодив об'єкт критичної інфраструктури
У селі Козача Лопань Харківської області російський "Шахед" влучив по території села, є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Харківська ОДА.
Уточнюється, що влучання на території села було у 02:25 ночі на 16 березня.
Постраждалих немає.
Також ОВА звітує, що 17:40 у п’ятницю росіяни здійснили обстріл села Охрімівка Чугуївського району.
Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.