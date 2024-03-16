У Харківській області "Шахед" пошкодив об'єкт критичної інфраструктури

У селі Козача Лопань Харківської області російський "Шахед" влучив по території села, є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Харківська ОДА.

Уточнюється, що влучання на території села було у 02:25 ночі на 16 березня.

Постраждалих немає.

Також ОВА звітує, що 17:40 у п’ятницю росіяни здійснили обстріл села Охрімівка Чугуївського району.

Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.