ГПСУ: Из Польши в Украину пытались незаконно ввезти российские автозапчасти

Автозапчасти российского производства пытались ввезти в Украину из Польши. Пограничники не разрешили контрабанде попасть в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Партию автомобильных запчастей везли три грузовика через украинско-польскую границу. При прохождении контроля водители заявили, что везут изделия из черных металлов и запчасти, изготовленные в Китае.

Пограничник и таможенники обнаружили более 900 штук автозапчастей российского производства.

По факту незаконного ввоза российских товаров составили протокол. Запчасти весом четыре тонны изъяли работники таможни. Стоимость конфискована будет установлена позже.

Напомним, в Украине было предложено ввести санкции на 50 лет против производителей оружия из России и Беларуси.

Как ранее сообщалось, в Черкасской области арестовали четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов. Их подозревают в финансировании войны РФ против Украины.