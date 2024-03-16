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ДПСУ: З Польщі в Україну намагалися незаконно ввезти російські автозапчастини

ДПСУ: З Польщі в Україну намагалися незаконно ввезти російські автозапчастини
Фото: t.me/DPSUkr

Автозапчастини російського виробництва намагалися ввезти в Україну з Польщі. Прикордонники не дозволили контрабанді потрапити в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Партію автомобільних запчастин везли три вантажівки через українсько-польський кордон. Під час проходження контролю водії заявили, що везуть вироби з чорних металів та запчастини, які виготовлені в Китаї.

Прикордонник та митники виявили понад 900 штук автозапчастин російського виробництва.

За фактом незаконно ввезення російських товарів склали протокол. Запчастини вагою чотири тонни вилучили працівники митниці. Вартість конфісковано буде встановлена пізніше.

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Нагадаємо, в Україні запропонували ввести санкції на 50 років проти виробників зброї з Росії та Білорусі.

Як раніше повідомлялося, у Черкаській області заарештували чотири вертольоти та два літаки кримських бізнесменів. Їх підозрюють у фінансуванні війни РФ проти України.

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