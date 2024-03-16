Российские войска атаковали Донецкую область, есть погибший и раненый

Российские оккупанты утром 16 марта обстреляли из тяжелой артиллерии Новоселовку Первую Очеретинской громады в Донецкой области, есть погибший и раненый, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая ОГА.

Известно, что оккупанты убили 51-летнего мужчину. Еще один человек получил ранения, его доставили в больницу.

Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Власти отмечают, что каждый день там несет угрозу для жизни, и просят эвакуироваться.