Російські війська атакували Донецьку область, є загиблий та поранений

Російські окупанти вранці 16 березня обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Першу Очеретинської громади на Донеччині, є загиблий та поранений, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька ОВА.

Відомо, що окупанти вбили 51-річного чоловіка. Ще один чоловік отримав поранення, його доправили до лікарні.

Очеретинську громаду розтинає лінія фронту. Влада наголошує, що кожен день там несе загрозу для життя, і просить евакуюватися.