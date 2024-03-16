Російські війська атакували Донецьку область, є загиблий та поранений
Російські окупанти вранці 16 березня обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Першу Очеретинської громади на Донеччині, є загиблий та поранений, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Донецька ОВА.
Відомо, що окупанти вбили 51-річного чоловіка. Ще один чоловік отримав поранення, його доправили до лікарні.
Очеретинську громаду розтинає лінія фронту. Влада наголошує, що кожен день там несе загрозу для життя, і просить евакуюватися.