Удары по российским НПЗ спровоцировали рост цены на нефть

Удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам в России привели к крупнейшему в году недельному росту глобальной цены на нефть. Ссылаясь на данные Bloomberg, сообщает Корреспондент.

Согласно последним отчетам, глобальная цена на нефть марки Brent поднялась выше 85 долларов за баррель после роста на 4% на прошлой неделе, в то время как West Texas Intermediate торгуется около 81 доллара за баррель.

Отмечается, что цены на нефть вышли из ограниченного торгового диапазона, который доминировал в первые месяцы года, когда цены достигли самого высокого уровня с ноября.

Также эксперты предупреждают, что нестабильность в прогнозах спроса на нефть в Китае и устойчивая инфляция в США могут в дальнейшем усложнить ситуацию на рынке.