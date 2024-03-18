Удари по російським НПЗ спровокували зростання ціни на нафту

Удари БПЛА по нафтопереробним заводам у Росії призвели до найбільшого у році тижневого зростання глобальної ціни на нафту. Посилаючись на дані Bloomberg, повідомляє Кореспондент.

Згідно з останніми звітами, глобальна ціна на нафту марки Brent піднялася вище 85 доларів за барель після зростання на 4% минулого тижня, тоді як West Texas Intermediate торгується близько 81 долара за барель.

Зазначається, що ціни на нафту вийшли з обмеженого торгового діапазону, який домінував у перші місяці року, коли ціни досягли найвищого рівня з листопада.

Також експерти попереджають, що нестабільність у прогнозах попиту нафти в Китаї та стійка інфляція в США можуть подальше ускладнити ситуацію на ринку.