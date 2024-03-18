Правительство утвердило план реформ для получения 50 млрд евро от ЕС

Кабинет министров утвердил план реформ, который является основой предоставления 50 млрд евро финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility, рассчитанной на 4 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Это европейские подходы к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли.

Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция" , - написал премьер.

Шмыгаль добавил, что план разрабатывался совместно с европейскими партнерами, чтобы усилить Украину и приблизить членство к ЕС.