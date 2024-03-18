Правительство утвердило план реформ для получения 50 млрд евро от ЕС
Кабинет министров утвердил план реформ, который является основой предоставления 50 млрд евро финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility, рассчитанной на 4 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Это европейские подходы к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли.
Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция", - написал премьер.
Шмыгаль добавил, что план разрабатывался совместно с европейскими партнерами, чтобы усилить Украину и приблизить членство к ЕС.
"В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации Плана реформ для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", – добавил премьер.