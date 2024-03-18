Уряд затвердив план реформ для отримання 50 млрд євро від ЄС
Кабінет міністрів затвердив план реформ, який є основою надання 50 млрд євро фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility, яка розрахована на 4 роки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі.
Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", – написав прем'єр.
Шмигаль додав, що план розроблявся спільно з європейськими партнерами, щоб посилити Україну та наблизити членство в ЄС.
"Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації Плану реформ для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року", – додав прем'єр.