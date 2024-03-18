Из Тисы достали тело 33-летнего мужчины

В Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба﻿ Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела Тячев Мукачевского отряда получили вчера от румынских коллег. Утопленником оказался 33-летний гражданин Украины, житель города Харьков.