Из Тисы достали тело 33-летнего мужчины
В Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщается, информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела Тячев Мукачевского отряда получили вчера от румынских коллег. Утопленником оказался 33-летний гражданин Украины, житель города Харьков.
"С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 22 случай гибели при попытке преодоления реки, которой пролегает граница с Румынией" , - отметили в ГНСУ.