З Тиси дістали тіло 33-річного чоловіка

На Закарпатті у річці Тиса виявили тіло 33-річного чоловіка. Про це поінформувала пресслужба﻿ Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу Тячів Мукачівського загону отримали вчора від своїх румунських колег. Потопельником виявився 33-річний громадянин України, мешканець міста Харків.