З Тиси дістали тіло 33-річного чоловіка
На Закарпатті у річці Тиса виявили тіло 33-річного чоловіка. Про це поінформувала пресслужба Державної прикордонної служби України.
Як повідомляється, інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу Тячів Мукачівського загону отримали вчора від своїх румунських колег. Потопельником виявився 33-річний громадянин України, мешканець міста Харків.
"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією", - зазначили в ДПСУ.