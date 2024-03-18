ГУР: Операция в пограничных районах способствовала оттягиванию российских сил

Операция российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, помогла оттянуть силы и средства врага на другие участки, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемаратона "Единые новости".

Украинская разведка также подтверждает данные добровольцев о потерях, которые они нанесли войскам РФ за почти неделю "ограниченной военной операции" на территории Белгородской и Курской областей России.

"Легион, РДК только что объявили о потерях врага за этот период. Мы можем подтвердить их, это очень серьезные цифры. Более 600 ликвидированных оккупантов, более 800 раненых, 20 бронемашин, БТР, БМП и 7 танков — это серьезные потери на участке, который давно объявлен врагом закрытым, защищенным и якобы там все должно быть хорошо" , — сказал Юсов.

Отметим, росдобовольцы из легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" отчитались, что в рамках последней операции убили более 600 военных России и уничтожили более 100 единиц техники РФ.

Кроме того, якобы уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в поселок Горьковское и т.д.

Однако по словам добровольцев, "наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране".

Как сообщалось, 17 марта руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступил на "Форуме поддержки российских добровольцев" и поддержал бойцов в их вооруженном сопротивлении режиму президента РФ Владимира Путина.